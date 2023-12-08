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Spor

TFF'den açıklama geldi! Türkiye Kupası'na yeni format geliyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa için yeni bir format getireceklerini söyledi.

8 Aralık 2023 Cuma 14:51 - Güncelleme:
TFF'den açıklama geldi! Türkiye Kupası'na yeni format geliyor
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının yeriyle ilgili bir kez daha açıklama yaptı.

İşte o açıklamala;

"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimiz'in 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

"KUPAYA YENİ FORMAT GELİYOR"

"Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız."

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