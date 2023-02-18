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Spor

TFF'den açıklama! Transfer dönemi uzuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ara transfer döneminin uzatılması için FIFA'dan sözlü izin alındığını ve yazılı iznin beklendiğini açıkladı. İşte detaylar...

18 Şubat 2023 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
TFF'den açıklama! Transfer dönemi uzuyor
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması adına FIFA'dan sözlü izin aldıklarını, yazılı izni beklediklerini söyledi.

"YAZILI İZNİ BEKLİYORUZ"

Mehmet Büyükekşi A Spor'a yaptığı açıklamada, "FIFA'ya bütün takımlar için transfer döneminin uzatılması adına başvurumuzu yaptık. Sözlü olarak onay aldık. Yazılı izni bekliyoruz. Eğer yazılı izin de gelirse transfer dönemi 5 Mart'a kadar devam edecek." dedi.

"BÜTÜN TAKIMLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK"

Büyükekşi ayrıca, "Tüm imzalar atılınca saat 22:00'den sonra resmi açıklamayı yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bütün takımlarımız için geçerli olacak." açıklamasını yaptı.

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