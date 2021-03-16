DHA 16 Mart 2021 Salı 18:27 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 18:29

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.