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Spor

TFF'den Ahmet Çakar açıklaması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski hakem Ahmet Çakar'ın faal bir hakemle görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

DHA16 Mart 2021 Salı 18:27 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 18:29
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TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır.

Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur."

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