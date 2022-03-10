TFF'den alt liglerin fikstürüne hava muhalefeti ayarı

10 Mart 2022 Perşembe 13:35 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 13:35

Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunları da dikkate alarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.