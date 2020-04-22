TFF'den amatör kulüplere maske dağıtımı

IHA 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:02

Türkiye’deki tüm amatör kulüplere maske dağıtımı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan maske dağıtımında 7 bin kulübün yanı sıra antrenörler, hakemler ve saha komiserlerine maske veriliyor. İstanbul’da başlatılan maske dağıtımı, önümüzdeki hafta bütün illerde devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğunda gerçekleşen maske dağıtımında, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, taban birliklere 350 binin üzerinde maske verecek ve bu maskeler tüm amatör kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve saha komiserlerine dağıtılacak.