TFF'den Beşiktaş açıklaması: ''Kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler...''

TFF'den yapılan açıklamada, Büyükekşi'nin, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) ağustos hakem semineri açılış konuşmasında "(O hakemi istemiyorum, bu hakemi istiyorum) şeklinde talepleri kabul etmiyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji buna imkan tanımıyor. Atamaları TFF yapmıyor, MHK yapmıyor. TFF'nin geliştirdiği yüksek teknolojili sistem yapıyor." ifadeleriyle ilgili bazı çevrelerin algı oluşturmaya çalışması üzerine, seminerin basın toplantısı bölümünde, "Beşiktaş'ı ya da Beşiktaş Başkanını kastetmiyorum. Hakemlerle ilgili bu yönde talepleri olan ve sezonun ilerleyen haftalarında bu yönde istekleri olacak olan tüm kulüpleri kastediyorum." şeklinde görüş belirttiği vurgulandı.



Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunda kaos yaratmaya ve bu kaostan çıkar elde etmeye çalışan bazı çevreler, ısrarla Beşiktaş Kulübünün hedef alındığı şeklinde gerçekle ilgisi olmayan bir algı yaratma çabasına düşmüşlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi için tüm kulüpler, kulüp başkanları, teknik direktörler, antrenörler, futbolcular, hakemler ve futbol severler aynı yüksek değerde ve önemdedir. Futbolun tüm paydaşlarıyla futbolumuzun marka değerini yükseltmek ve kulüplerimizi bulundukları ekonomik darboğazdan kurtarmak hedefiyle yaptığımız çalışmalarımızı yine futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz."