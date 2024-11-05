İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3512
  • EURO
    37,4797
  • ALTIN
    3024.16
  • BIST100
    8619.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den Beşiktaş-Macabi maçı için açıklama
Spor

TFF'den Beşiktaş-Macabi maçı için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada oynayacağı maç için açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama

5 Kasım 2024 Salı 13:31 - Güncelleme:
TFF'den Beşiktaş-Macabi maçı için açıklama
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, tarafsız sahada oynanacak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.