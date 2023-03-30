TFF'den bu sezon bir ilk: Manuel atama!

Spor Toto Süper Lig, milli aranın ardından derbi ile dönüyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda 20.30'da karşılaşacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Sezon başından itibaren MHK'de hakemler "yapay zeka" yardımı ile atanıyordu. Ancak bu sezon ilk bir bir hakem ataması "manuel" olarak gerçekleşti.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." ifadeleri yer aldı.