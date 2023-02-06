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Spor

TFF'den dayanışma mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dayanışma mesajı verdi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 19:16 - Güncelleme:
TFF'den dayanışma mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla dayanışma mesajı verdi.

Mehmet Büyükekşi, federasyonun sosyal medyasında yer alan mesajında, "Öncelikle ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sabırlar ve milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımıza dayanma gücü diliyorum. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyorum." dedi.

TFF olarak devletin ilgili birimleriyle sürekli iletişim halinde olduklarına aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı'mızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. Depremden etkilenen bölgede bulunan kulüplerimizle ve bölge müdürlüklerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Türk futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Biliyorsunuz ben de Gaziantepliyim. Bölgeyi de iyi biliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Gün her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde hareket etme günü. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü.

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