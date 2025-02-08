İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den Dursun Özbek'in cezasına indirim
Spor

TFF'den Dursun Özbek'in cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının 22 güne indirildiğini açıkladı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
TFF'den Dursun Özbek'in cezasına indirim
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itirazları görüştü.

Kurul, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında 1/2 oranında indirime giderek 22 gün olarak uyguladı.

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira cezayı kaldırırken Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun aynı miktardaki cezasını onadı.

Kurul, Galatasaray Kulübünün toplam 663 bin lira, Fenerbahçe Kulübünün ise 525 bin liralık cezalarını da onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itirazı reddetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken'in 3 maç men ve 58 bin 500 liralık cezası onandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.