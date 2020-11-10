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Spor

TFF'den Düzcespor için hükmen mağlubiyet kararı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup ilan edildi.

AA10 Kasım 2020 Salı 17:18 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 17:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Pendikspor maçına çıkmayan Düzcespor'un hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, belirlenen saatte maça çıkmayan Düzcespor'un Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8/1. ve Kovid-19 salgını nedeniyle karşılaşmalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 'İlave Sağlık Tedbirleri' başlıklı 7/8. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Pendikspor-Düzcespor mücadelesi, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmamıştı.

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