TFF'den Egemen Korkmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada bir anda yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı. TFF, resmi sitesinden Egemen Korkmaz'ın sağlık durumuna dair bir açıklama yayınladı.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 20:13 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan ile oynanan maçta ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşadığını açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

