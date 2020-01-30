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Spor

TFF, Fenerbahçe'nin limit artırımı itirazının oy birliği ile reddedildiğini açıkladı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım itirazının oy birliği ile reddedildiğini açıkladı.

30.01.2020  16:43 - Güncelleme: 30.01.2020  17:33

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti ve transfer tescili ile ilgili yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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