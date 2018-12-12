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TFF'den Galatasaray'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ı tebrik etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 6. ve son hafta maçında Portekiz ekibi Porto'ya 3-2 yenilmesine rağmen D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tebrikler Galatasaray. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray'ı tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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