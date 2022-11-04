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Spor

TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret

Galatasaray Kulübünün teknik direktör Okan Buruk ile kulübe verilen para cezalarına yaptığı itiraz, TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 18:46 - Güncelleme:
TFF'den Galatasaray'ın itirazına ret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün teknik direktör Okan Buruk ile kulübe verilen para cezalarına yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Okan Buruk'a toplam 52 bin lira, sarı-kırmızı kulübe de toplam 256 bin lira verdiği para cezalarına yapılan itirazları da görüştü.

Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nin kararlarını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, ayrıca Amatör Futbol Disiplin Kurulunun Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verdiği 1 müsabakada seyircisiz oynama ve 15 bin lira para cezasını da onadı.

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