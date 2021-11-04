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Spor

TFF'den Galatasaray'ın seyirci kararına açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yazılı bir açıklama yaparak, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir.' ifadelerini kullandı.

DHA4 Kasım 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:19
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Açıklama şöyle;

"UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü'ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; söz konusu maç UEFA'nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım'dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu'nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü'nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF'nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

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