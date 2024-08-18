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Spor

TFF'den Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

IHA18 Ağustos 2024 Pazar 13:58 - Güncelleme:
TFF'den Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair açıklama
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TFF, dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

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