TFF'den hakem kararları için tarihi açıklama

Merkez Hakem Kurulu Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF MHK Danışmanı Hugh Dallas'ın katılımıyla Riva'da gerçekleştirildi.

Seminerde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları konusunda açıklama yaptı.

"YASİN KOL'U İSTEMİYORUZ" DİYEN BEŞİKTAŞ'A CEVAP: "ATAMALARI BİLGİSAYAR YAPIYOR"

TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp yöneticilerinden ve futbolculardan destek istedi. Büyükekşi, "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin" diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt verdi.

Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar.

Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Yanlışsa yanlış diyeceğiz."

YASİN KOL'A NEDEN BU HAFTA GÖREV VERİLMEDİ?

"Biz kesinlikle, 'bu hakemi istemiyoruz' söylemlerine karşıyız. O zaman lig oynanmaz. Yasin Kol bu hafta atanmadı ama geçen hafta maç yöneten hiçbir hakem de atanmadı. Yani bir kulüple ilgili bir karar asla olmaz."