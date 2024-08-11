TFF'den hakem maaşına yüzde 75 zam

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi ile girdiği yarışta yaptığı, "Türk hakemlerine güveniyoruz, onların şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. İyi şartlar sunarsak neden yabancı hakemlere para ödeyelim? İlk işimiz bu olacak" açıklamasını hayata geçiriyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar son aşamaya geldi. Hakemlere yüzde 75 zam yapılması ve ocak ayında yeniden gözden geçirilmesine karar verildi. Ayrıca harcırahlar da yüzde yüz oranında artırılacak. 30 bin TL maç başı ücret kazanan Süper Lig hakemi, ocak ayına kadar maç başı 52 bin TL kazanacak. Aylık ortalama kazanç ise 120 bin TL'den 200 bin TL'ye yükselecek. Yılbaşında yapılacak iyileştirme ile bu ücret daha da artacak. Maç başı 15 bin TL kazanan var hakemi de böylece 26 bin TL alacak. Amatör hakemler ve gözlemcilere de aynı oranda zam yapılması planlanıyor.