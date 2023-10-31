İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3445
  • EURO
    29,9697
  • ALTIN
    1806.43
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den iki sevk kararı daha! Beşiktaş ve Emre Kocadağ PFDK'ye sevk edildi
Spor

TFF'den iki sevk kararı daha! Beşiktaş ve Emre Kocadağ PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ı ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı.

31 Ekim 2023 Salı 23:02 - Güncelleme:
TFF'den iki sevk kararı daha! Beşiktaş ve Emre Kocadağ PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamayla beraber Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü idarecisi Emre Kocadağ'ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

EMRE KOCADAĞ NE DEMİŞTİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kazanılan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında şu açıklamaları yapmıştı:

"Kapalı kapılar ardından Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan hesap soracağız. 120 yıllık camia yeniden ayağa kalkacak. Puslu havanın dağılması için arkadaşlarımızla beraber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Taraftarlarımız müsterih olsun. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum.

Beşiktaş camiasının üstünde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bu bulutların dağılması için üzerime düşen neyse onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını yalnızca iki takıma paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün Beşiktaş on bir puan gerideyken bile hakemlerin yaptıkları ortada. Camia olarak kenetlenerek bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bu mücadeleyi arkadaşlarımızla beraber vermeye hazırız."

BEŞİKTAŞ AYRICA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ayrıca "saha olayları", "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedenleriyle ayrıca PFDK'ye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.