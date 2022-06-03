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Spor

TFF'den İstanbulspor'a tebrik

TFF, Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti.

AA3 Haziran 2022 Cuma 00:00 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan İstanbulspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF olarak, kazanılan başarıdan dolayı İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve İstanbulspor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca spor kulüpleri ve futbol camiasından isimler de sosyal medyadan veya internet siteleri üzerinden İstanbulspor'u tebrik etti.

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