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Spor

TFF'den Jaap Uilenberg'e sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yayımlayarak Merkez Hakem Kurulu'na yaptığı eğitim danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg'e cevap verdi.

IHA9 Nisan 2022 Cumartesi 17:24 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 17:24
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TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu'na eğitim danışmanlığı yapan Jaap Uilenberg'in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK'yi hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg'in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik 'kara sayfa', 'delice' ve 'tehlikeli' gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz.

TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Uilenberg'in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF'de ücreti karşılığında çalışan Uilenberg'in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Jaap Uilenberg
  • Türkiye Futbol Federasyonu

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