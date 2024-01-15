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Spor

TFF'den Jehezkel ve Karzev için sevk kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu; Antalyaspor, Başakşehir, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

15 Ocak 2024 Pazartesi 19:13 - Güncelleme:
TFF'den Jehezkel ve Karzev için sevk kararı!
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TFF; Antalyaspor, Başakşehir, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"1-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün futbolcusu tarafından 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapılan paylaşımda yer alan " ideolojik propaganda" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EDEN KARZEV'in (Rams Başakşehir Futbol Kulübü Futbolcusu) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan " ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki futbolcusunun " ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL 'in aynı müsabakadaki " ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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