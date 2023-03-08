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Spor

TFF'den Jorge Jesus'a cevap! ''Süper Lig'de Play-Off olması...''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Süper Lig'de Play-Off oynanabilir' sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

8 Mart 2023 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
TFF'den Jorge Jesus'a cevap! ''Süper Lig'de Play-Off olması...''
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Süper Lig'de Play-Off oynanabilir" fikriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN JORGE JESUS'A CEVAP

Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasını eleştiren Jorge Jesus, Süper Lig'de ilk dört takımın Play-Off oynamasının daha doğru olacağını belirtti. Bu konuya TFF cephesi yanıt verdi.

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"PLAY-OFF OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"SEZON DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ"

Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.

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YABANCI KONTENJANI

Öte yandan Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise "Daha netleşen bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

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