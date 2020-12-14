DHA 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:28 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Pozitif Vaka Senaryosu'nun kabulüne ve uygulanmasına karar verdi. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkan semptomsuz kişiler 10'uncu gün yapılacak testinin negatif olması halinde 11'inci gün sahaya dönebilecek. Mevcut durumda karantina süresi 14 gündü.

TFF tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."

Kulüpler Birliği Vakfı, 4 Aralık'ta tüm kulüplerin görüş birliğiyle karantina süresinin kısaltılması konusunda TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF de kulüplerin karantina süresinin 14'ten 10 güne indirilmesi yönündeki beklentisini Bilim Kuruluna iletmişti.