TFF'den kulüpleri kurtaracak dev proje

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği’nin kulüpleri kurtarmak için hazırladığı dev proje konusunda dün kamuoyuna ön bilgi verildi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın üzerinde mutabık kaldığı ve imzaladığı proje kulüplerin ekonomik anlamda düzlüğe çıkması ve faaliyetlerini daha sağlıklı şekilde yürütmesini ön görüyor. Detayları daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak olan projenin ön bilgileri de paylaşıldı. Buna göre kulüplerin borçları sıfırlanacak, sağlam bir mali yapıyla yeniden ayağa kalkma dönemine geçilecek:

HERKES TEMSİL EDİLECEK

1 Kulüplerin sportif hedefl eri idari ve mali yapıyla bütünlük içinde olacak.

2 Kısa başarılar için popülizm dönemi sona erecek. Uzun vadeli hedefl er ve stratejiler ön plana alınacak.

3 Uluslararası normlar ve standartlar dikkate alınacak, sıkılaştırılmış mali disiplin denetim altında uygulanacak.

4 Çalışmanın temelinin sağlamlığı için tüm tarafl ar (Banka temsilcileri dahil) proje içinde temsil edilecek.

5 Mali alt yapılar güçlendirilecek, sportif faaliyetler de öz kaynaklar kapsamında yürütülecek.

6 Gelir-gider dengesi kurulacak, bankalarla birlikte sağlıklı bir mali yapı tesis edilecek.

7 Transfer dönemlerinde de sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket edilecek, savurganlık bitecek.

(Aksam)