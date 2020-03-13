İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3207
  • EURO
    7,0204
  • ALTIN
    319.381
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den lig maçları hakkında flaş açıklama
Spor

TFF'den lig maçları hakkında flaş açıklama

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Süper Lig maçlarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 18:17 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 18:34
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de seyircisiz oynanacak olan maçlara Galatasaray'ın "Maçları erteleyin" çağrısına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da liglerin durdurulmasının gündemde olmadığını açıkladı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Servet Yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi gündemde değildir" ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Şu andaki tercihimiz taraftarsız olarak maçların devam etmesi. İnşallah bunu uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşi çıkan infaz ediliyor
Ateşi çıkan infaz ediliyor

Ateşi çıkan infaz ediliyor

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi
Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?
Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?

Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.