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Spor

TFF'den 'mücbir sebep' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına yönelik haberler hakkında açıklamada bulundu.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:29
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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