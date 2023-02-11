TFF'den Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Yerel Amatör Lig kulüplerinden Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muhammed Seyyid Orhan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Derikspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.