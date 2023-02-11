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Spor

TFF'den Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, depremde hayatını kaybeden Derikspor kalecisi Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı yayımladı.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 19:07 - Güncelleme:
TFF'den Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Yerel Amatör Lig kulüplerinden Derikspor'un kalecisi Muhammed Seyyid Orhan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muhammed Seyyid Orhan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Derikspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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