TFF'den Mustafa Abak ve Hacer Abak için taziye mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlikspor'un antrenörü ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'a Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Şanlıurfa Gençlikspor camiası ile TÜFAD ailesine başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." denildi.