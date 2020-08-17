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Spor

TFF'den olağan genel kurul çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili olağan genel kurulun Ankara'da 9 Eylül 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:32
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Türkiye Futbol Federasyonu, olağan genel kurulun 9 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili genel kurulun 1 Eylül, çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül, yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül saat 10.30'da Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Genel kurul işlemlerinin kanun ve statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonunun 29 Temmuz ve 44 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülecek. Ayrıca yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra oylaması yapılacak.

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