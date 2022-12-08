TFF'den Onur Bulut'a ödül

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. TFF tarafından Fair Play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan ve sezon boyu sürecek ödüllerin ikincisini belirlemek için toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu; Takım, Futbolcu, Teknik Direktör, Başkan/Yönetici ve Taraftar olmak üzere 5 kategoride seçimlerini yaptı. Futbol sahalarındaki güzellikleri ödüllendirmeyi hedefleyen uygulama çerçevesinde temel kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak kazananlar belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber, oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo nedeniyle 'Futbolcu Ödülü' almasına karar verilmiştir" denildi.