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Spor

TFF'den resmi açıklama geldi! Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu. İşte detaylar...

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
TFF'den resmi açıklama geldi! Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun ilgili kurullarının, bahse konu olan bildirimle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.

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