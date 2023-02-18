Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemi için yeni bir karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Şubat'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzadığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması: "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır."

TRANSFER DÖNEMİ İKİNCİ KEZ UZATILDI

8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. TFF'nin aldığı bu karar ile birlikte kış transfer dönemi ikinci kez uzatıldı.