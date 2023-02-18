İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2023 Pazar / 29 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF'den resmi açıklama geldi! Transfer dönemi uzatıldı
Spor

TFF'den resmi açıklama geldi! Transfer dönemi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Şubat'ta bitmesi gereken ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

18 Şubat 2023 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
TFF'den resmi açıklama geldi! Transfer dönemi uzatıldı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemi için yeni bir karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Şubat'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzadığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması: "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır."

TRANSFER DÖNEMİ İKİNCİ KEZ UZATILDI

8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. TFF'nin aldığı bu karar ile birlikte kış transfer dönemi ikinci kez uzatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.