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Spor

TFF'den sakatlık açıklaması! Çağlar Söyüncü, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

TFF, başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosunda çıkarıldığını duyurdu. İşte detaylar...

11 Kasım 2024 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
TFF'den sakatlık açıklaması! Çağlar Söyüncü, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
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A Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

İşte TFF'nin açıklaması;

"UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."

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