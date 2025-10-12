İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

TFF'den sakatlık açıklaması! İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı

TFF, İrfan Can Kahveci'nin sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 12:56 - Güncelleme:
TFF'den sakatlık açıklaması! İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı
ABONE OL

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkartıldı.

Bulgaristan karşısında sonradan oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, takımın 6. golünü atmıştı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."

