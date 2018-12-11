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TFF'den Şehit Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, bugün silahlı saldırıya uğrayarak şehit edilen Rize Emniye Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayınladı.

'Altuğ Verdi'yi kaybettik' başlıklı mesaj şu şekilde;

'Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi'nin bugün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu'

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