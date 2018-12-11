TFF'den Şehit Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı Türkiye Futbol Federasyonu, silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayınladı.