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Spor

TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

AA12 Ocak 2024 Cuma 23:55 - Güncelleme:
TFF'den şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.

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