TFF'den Serdar Saatçı'ya teşekkür mesajı

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:18

Federasyonun internet sitesinden paylaşılan teşekkür mesajında, "Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, Beşiktaş futbolcusu Serdar Saatçı, oyunun 0-0 olduğu bölümde takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunmuştur. Fair play ruhunu bizlere yaşatan Serdar Saatçı ve bu anlamlı davranışa imza atan bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Beşiktaş Kulübünü kutlar, örnek tavrı ve dürüst oyuna katkısı için genç oyuncuya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.