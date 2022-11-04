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Spor

TFF'den Sivasspor ve Trabzonspor için tebrik

TFF, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Sivasspor ve Avrupa Ligi'ne veda ederek Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'u tebrik etti.

AA4 Kasım 2022 Cuma 00:41 - Güncelleme:
TFF'den Sivasspor ve Trabzonspor için tebrik
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da yoluna devam eden Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde Trabzonspor için yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek olan Trabzonspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor için yayımlanan mesajda ise, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

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