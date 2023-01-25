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Spor

TFF'den Sivasspor'a kötü haber! Olumsuz rapor...

Hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Adana Demirspor maçı için sahayı inceleyen TFF yetkilileri saha için olumsuz rapor verdi. Karşılaşma başka stadyumda oynanacak.

IHA25 Ocak 2023 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
TFF'den Sivasspor'a kötü haber! Olumsuz rapor...
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Sivasspor'da stadyum şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri'de oynanmıştı.

Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandıramadı.

Edinilen bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Adana Demirspor maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere şehire geldi. Federasyon yetkililerinin saha için maç oynanmaya elverişsiz raporu verdiği öğrenildi.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın hangi stadyumda oynanacağı ise henüz belli olmadı.

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