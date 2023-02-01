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Spor

TFF'den Sivasspor'a sevindiren haber! Rapor...

Hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı için sahayı inceleyen TFF yetkilileri saha için olumlu rapor verdi. Maç Sivas'ta oynanacak.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
TFF'den Sivasspor'a sevindiren haber! Rapor...
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Sivasspor'da stadyum sorunu sona erdi. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri'de, Adana Demirspor maçı da Malatya'da oynanmıştı.

Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandırdı.

Edinilen bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere şehre geldi. Federasyon yetkililerinin saha için maç oynanmaya elverişli raporu verdiği öğrenildi.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, karşılaşma 4 Şubat Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 16.00'da başlayacak.

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