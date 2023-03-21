İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0293
  • EURO
    20,5351
  • ALTIN
    1201.41
  • BIST100
    4914
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

TFF'den sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalar yaptı.

21 Mart 2023 Salı 14:51 - Güncelleme:
TFF'den sponsorluk anlaşması
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, sponsorluk anlaşması için yapılan törende açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

"Yenilenen anlaşma ile Mercedes-Benz, sadece A Milli Takımımızın değil, A Kadın Milli Takımımızın ve e-Milli Takımımızın da ana sponsoru oluyor. Bu kuvvetli iş birliğinden ötürü kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

27 yıldır yol arkadaşımız olan Mercedes-Benz ile sizlerin huzurunda iş birliğimizi daha da güçlendirmek adına anlaşmamızı 2 yıllığına yeniliyoruz.

TFF olarak kulüplere verdiğimiz desteğin yanı sıra antrenör eğitimine, sporcuların gelişimine ve kız çocuklarının futbola kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kulüplerimiz de son yıllarda kadın futboluna büyük yatırımlar yapıyor.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşme ve teknoloji alanlarında da önemli projeler yürütüyoruz. Göreve gelirken söz verdiğimiz e-Süper Ligi'ni hayata geçirdik. e-Milli Takımımız da FIFA e-Nations Cup 2023'te mücadele ediyor.

Mercedes'in bir kız çocuğundan ilhamla oluşturulan ismi, havayı, karayı ve denizi simgeleyen yıldızı var. Bizim de sahalarda coşkuyla koşan küçük kızlarımız, mücadele eden kadın futbolcularımız ve Ay-Yıldızı göğsünde gururla taşıyan Milli Takımlarımız var."

KUNTZ'TAN AÇIKLAMA

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hamit Altıntop, TFF Yönetimi ile birlikte futbolu nasıl uzun süreli geliştirebilecekleri üzerine çalışıyorlar.

  • Mehmet Büyükekşi
  • sponsor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.