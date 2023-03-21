TFF'den sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, sponsorluk anlaşması için yapılan törende açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

"Yenilenen anlaşma ile Mercedes-Benz, sadece A Milli Takımımızın değil, A Kadın Milli Takımımızın ve e-Milli Takımımızın da ana sponsoru oluyor. Bu kuvvetli iş birliğinden ötürü kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

27 yıldır yol arkadaşımız olan Mercedes-Benz ile sizlerin huzurunda iş birliğimizi daha da güçlendirmek adına anlaşmamızı 2 yıllığına yeniliyoruz.

TFF olarak kulüplere verdiğimiz desteğin yanı sıra antrenör eğitimine, sporcuların gelişimine ve kız çocuklarının futbola kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kulüplerimiz de son yıllarda kadın futboluna büyük yatırımlar yapıyor.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşme ve teknoloji alanlarında da önemli projeler yürütüyoruz. Göreve gelirken söz verdiğimiz e-Süper Ligi'ni hayata geçirdik. e-Milli Takımımız da FIFA e-Nations Cup 2023'te mücadele ediyor.

Mercedes'in bir kız çocuğundan ilhamla oluşturulan ismi, havayı, karayı ve denizi simgeleyen yıldızı var. Bizim de sahalarda coşkuyla koşan küçük kızlarımız, mücadele eden kadın futbolcularımız ve Ay-Yıldızı göğsünde gururla taşıyan Milli Takımlarımız var."

KUNTZ'TAN AÇIKLAMA

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hamit Altıntop, TFF Yönetimi ile birlikte futbolu nasıl uzun süreli geliştirebilecekleri üzerine çalışıyorlar.