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Spor

TFF'den stadyumlara giriş şartlarına yönelik açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Ağustos 2021 tarihli Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'la belirlenen stadyumlara giriş şartlarına yönelik taraftarları bilgilendirdi. Açıklamada ayrıca, 12 yaş altı çocukların müsabakalara girememesi uygulamasının devam ettiği aktarıldı.

AA17 Eylül 2021 Cuma 14:07 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 14:07
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TFF'den yapılan açıklamada, 11 Ağustos'tan önce kombine bilet almış kişilere tanınan PCR testi ile müsabakalara giriş hakkıyla ilgili 60 günlük sürenin 12 Ekim'de dolacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"11.08.2021 tarihinden önce kombine bilet almış kişilere tanınan PCR testi ile müsabakalara giriş hakları, 60 günlük sürenin 12.10.2021 tarihinde dolması nedeni ile sona erecektir. 12.10.2021 tarihinden itibaren karşılaşmalara sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Kovid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Kovid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabileceklerdir.

T.C. Sağlık Bakanlığının 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber 60 günlük süre sınırına istinaden 09.11.2021 tarihi itibarıyla 12-17 yaş arası kişilerde aşı takvimini tamamlamış olma şartı aranacaktır. 09.11.2021 tarihine kadar 12-17 yaş arası kişiler için son 48 saatte yapılmış PCR testi geçerli olacaktır."

Açıklamada ayrıca, 12 yaş altı çocukların müsabakalara girememesi uygulamasının devam ettiği aktarıldı.

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