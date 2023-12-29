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Spor

TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa ile ilgili ortaya çıkan iddiaları yalanladı.

29 Aralık 2023 Cuma 18:50 - Güncelleme:
TFF'den Süper Kupa açıklaması!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandığı iddia edildi.

TFF AÇIKLADI: DEZENFORMASYON

TFF ise bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.

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