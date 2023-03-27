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Spor

TFF'den sürpriz atama kararı!

TFF, hakem atamaları ile ilgili yeni bir karar açıkladı. Buna göre hakem atama kararlarında değişikliğe gidildi.

27 Mart 2023 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
TFF'den sürpriz atama kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezonun kalan kısmı için kritik açıklama geldi.

Federasyon'dan yapılan açıklamada hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiği açıklandı.

TFF açıklamasında; "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır." dedi.

5 HAFTADA 3 MAÇTAN FAZLA ALABİLECEKLER

Açıklamanın devamında; "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." yazıldı.

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