TFF'den sürpriz atama kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezonun kalan kısmı için kritik açıklama geldi.

Federasyon'dan yapılan açıklamada hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiği açıklandı.

TFF açıklamasında; "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır." dedi.

5 HAFTADA 3 MAÇTAN FAZLA ALABİLECEKLER

Açıklamanın devamında; "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." yazıldı.