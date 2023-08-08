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Spor

TFF'den Tahir Kıran'a taziye mesajı

TFF, eski yönetim kurulu üyelerinden Tahir Kıran'ın vefat eden annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı.

8 Ağustos 2023 Salı 18:41 - Güncelleme:
TFF'den Tahir Kıran'a taziye mesajı
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TFF, eski yönetim kurulu üyelesi Tahir Kıran'ın vefat eden annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski yönetim kurulu üyelerinden Tahir Kıran'ın vefat eden annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Tahir Kıran'ın annesi Günay Kıran'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Günay Kıran'a Allah'tan rahmet; Sayın Tahir Kıran'a, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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