TFF; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın ve Bursaspor Başkanı Recep Günay'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 03.11.2023 tarihinde A Spor Kanalında yaptığı konuşmalarında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 05.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ'ın 05.11.2023 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın 04.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FATİH KARAGÜMRÜK

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın 05.11.2023 tarihinde A Spor Kanalında yaptığı konuşmalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÜMRANİYESPOR

ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 06.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÜMRANİYESPOR Kulübü Başkanı ÖMÜR AYDIN'ın 06.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BURSASPOR

BURSASPOR Kulübü'nün 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü Başkanı RECEP GÜNAY'ın 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.