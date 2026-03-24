  • TFF'den tarih değişikliği! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için açıklama
UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon Beşiktaş Park'ta oynanacak. TFF, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde Avrupa Ligi finali nedeniyle kupadaki maçını daha erken bir tarihte oynayacağını açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 16:48
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final programıyla ilgili bir açıklama paylaşıldı. Federasyondan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın yarı finale yükselmesi halinde kupada oynayacağı maçın Avrupa Ligi finali nedeniyle erkene alındığı belirtildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin açıklamasında, "UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır."

Açıklamada ayrıca, "Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir." denildi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde alınacaklar sonuçlara göre yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun finaline Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki final, 20 Mayıs'ta oynanacak.

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

