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Spor

TFF'den tarihi VAR kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarının yayınlanacağını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

16 Şubat 2024 Cuma 18:04 - Güncelleme:
TFF'den tarihi VAR kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika kararı. TFF'den yapılan açıklamada "Maçın Hakeminin VAR'a Çağrıldığı Pozisyonların Kayıtları Yayınlanmaya Başlıyor" ifadesi kullanıldı.

TFF'NİN YAPTIĞI RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

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